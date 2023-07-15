Смешали, что было в холодильнике: салат на скорую руку - капуста с консервой

Есть салаты, на приготовление которых вообще не надо заморачиваться. Взяли то, что есть в холодильнике, смешали и готово. Вот это блюдо как раз подходит.

Просто возьмите 300 г капусты, 1 банку рыбных консервов по вкусу, 150 г крабовых палочек, 1 огурец, 50 г зеленого лука, 4 яйца, зелень и майонез.

Яйца отварите и мелко порежьте, капусту нашинкуйте. Остальные ингредиенты тоже измельчите.

Далее все смешайте и заправьте майонезом. Салат готов! На приготовление ушло 10 минут.

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