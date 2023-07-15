Кефир и мука: заливной пирог с картошкой - наедитесь на весь день

Если вы хотите приготовить вкусный пирог, которым можно наесться на весь день, то этот рецепт решит ваши проблемы. Пирог готовится быстро, не надо замешивать тесто.

Вам понадобятся 1 стакан кефира, 2 яйца, щепотка соды и соли, 0,5 стакана муки, 3 картофелины, 1 луковица, 0,5 пучка укропа, специи.

Сначала готовим заправку: мелко нарезаем картофель, смешиваем с мелко порубленной зеленью, перчим, солим.

В отдельной миске взбиваем яйца с кефиром, всыпаем муку, соль, соду и тщательно перемешиваем.

Полученное тесто вливаем в форму, а сверху посыпаем картошкой. Запекаем в духовке пирог 40 минут при 180 градусах.

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