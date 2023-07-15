Кавказец раскрыл рецепт идеального маринованного лука к шашлыку - жаль, раньше не знали

Шашлык получится идеально вкусным, если к нему подать правильно замаринованный лук. На Кавказе делают только так, обратите внимание на рецепт.

Для приготовления вам понадобятся лук репчатый — 3 головки, зеленый лук — 1 пучок, яблочный уксус — 3 столовые ложки, сахар — 1 столовая ложка, сладкий перец — 1 штука, соль, смесь перцев, кинза — по вкусу.

Нарежьте лук кружочками и добавьте к нему мелко порезанную зелень. В отдельной миске смешайте уксус, сахар, соль и смесь перцев. Затем отправьте маринад в лук и оставьте часа на два.

Получится очень вкусно и сочно.

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