Супербыстрая пицца с тунцом: без теста - необычно и вкусно

Ингредиенты:
- Хлеб белый каравай 300 г (27 р.)
- Тунец в соусе оливки и орегано 400 г (200 г филе) (596 р.)
- Черри крупные 220 г (88 р.)
- Лук красный 1 шт. (10 р.)
- Моцарелла для пиццы 200 г (178 р.) (по 100 г на круг пиццы)
- Соль
- Перец
- Вам понадобится пергаментная бумага
- Итого: 2 пиццы (12 кусков) = 899 р., 1 кусок пиццы = 75 р.
Приготовление:
У хлеба отрезать верхний и нижние края и полученную серединную мякоть разрезать вдоль пополам, так чтобы получилось две ровных круглых основы для пиццы около 2 см толщиной.
Фото: СТС
Переложить хлебные основы на пергамент на противень и отправить в разогретую до 210 – 220 градусов духовку на 4 – 5 минут.
В куттер отправить черри (140 г), посолить и поперчить по вкусу, перебить до однородной консистенции.
Красный лук нарезать тонкими полукольцами, а черри (80 г) нарезать тонкими слайсами.
Моцареллу натереть на крупной тёрке.
Филе тунца с небольшим количеством соуса размять вилкой.
Основы вытащить из духовки и смазать каждую томатным соусом.
Фото: СТС
На соус выложить слой сыра (оставить немного для финального слоя), затем слайсы помидоров, тунец, лук и посыпать финальным слоем сыра.
Отправить пиццу в духовку на 200 - 220 градусов на 7 минут.
Готовую пиццу разделить на порционные кусочки.
Приятного аппетита!
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