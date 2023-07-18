Супербыстрая пицца с тунцом: без теста - необычно и вкусно

Переложить хлебные основы на пергамент на противень и отправить в разогретую до 210 – 220 градусов духовку на 4 – 5 минут.

В куттер отправить черри (140 г), посолить и поперчить по вкусу, перебить до однородной консистенции.

Красный лук нарезать тонкими полукольцами, а черри (80 г) нарезать тонкими слайсами.

Моцареллу натереть на крупной тёрке.

Филе тунца с небольшим количеством соуса размять вилкой.

Основы вытащить из духовки и смазать каждую томатным соусом.