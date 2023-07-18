Супербыстрая пицца с тунцом: без теста - необычно и вкусно

Пицца. Фото: СТС

Рецепт от звезды СТС Александра Бельковича.

Ингредиенты:

  • Хлеб белый каравай 300 г (27 р.)
  • Тунец в соусе оливки и орегано 400 г (200 г филе) (596 р.)
  • Черри крупные 220 г (88 р.)
  • Лук красный 1 шт. (10 р.)
  • Моцарелла для пиццы 200 г (178 р.) (по 100 г на круг пиццы)
  • Соль
  • Перец
  • Вам понадобится пергаментная бумага
  • Итого: 2 пиццы (12 кусков) = 899 р., 1 кусок пиццы = 75 р.

Приготовление:

У хлеба отрезать верхний и нижние края и полученную серединную мякоть разрезать вдоль пополам, так чтобы получилось две ровных круглых основы для пиццы около 2 см толщиной.

Фото: СТС

Переложить хлебные основы на пергамент на противень и отправить в разогретую до 210 – 220 градусов духовку на 4 – 5 минут.

В куттер отправить черри (140 г), посолить и поперчить по вкусу, перебить до однородной консистенции.

Красный лук нарезать тонкими полукольцами, а черри (80 г) нарезать тонкими слайсами.

Моцареллу натереть на крупной тёрке.

Филе тунца с небольшим количеством соуса размять вилкой.

Основы вытащить из духовки и смазать каждую томатным соусом.

Фото: СТС

На соус выложить слой сыра (оставить немного для финального слоя), затем слайсы помидоров, тунец, лук и посыпать финальным слоем сыра.

Отправить пиццу в духовку на 200 - 220 градусов на 7 минут.

Готовую пиццу разделить на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

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