Сытный салат «Тбилиси» с сухариками: кладем свинину, фасоль и перец - 10 минут

Грузинские блюда - одни из самых вкусных, потому что они обладают пикантным вкусом, который невозможно забыть. Если вы не знаете, чем полакомиться в пятницу вечером или на выходных - ловите рецепт необычного салата «Тбилиси».

Для приготовления вам понадобятся 400 г вареной свинины, 2 болгарских перца, 200 г вареной красной фасоли, 1 фиолетовая луковица, 20 г петрушки, 1 ч.л. измельченного перца чили, 3 ст.л. майонеза, 100 г сухариков, хмели-сунели, соль.

Порежьте мелко все ингредиенты и смешайте в салатнице. Добавьте фасоль, измельченный перец чили, хмели-сунели и соль. Заправьте майонезом. Салат готов!

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