Слепили сочные беляши на кефире без дрожжей — на скорую руку

Если у вас совершенно нет времени на готовку, а хочется чего-то «вкусненького», то лучшее решение — это беляши на скорую руку.

Просто возьмите 250 мл кефира, 360 г муки, 0,5 ч.л. соды, 1 щепотку соли, 2 ст.л. растительного масла, 300 г мясного фарша, 1 луковицу и специи.

Готовится все очень просто. Смешайте все ингредиенты для теста, а в фарш добавьте лук и специи. Слепите беляши привычным образом и обжарьте на сковороде на растительном масле.

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