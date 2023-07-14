Заливной пирог с ягодами на кефире: все смешали и в духовку на 20 минут

Лучшей идеей для завтрака является вкусный ягодный пирог на кефире. Готовится быстро, на продукты уйдет мало денег.

Для приготовления вам понадобятся 400 г муки, 450 мл кефира, 2 яйца, 1 капля ванильной эссенции, 1 ч.л. соды, 150 г сахара, соль на кончике ножа и 200 г черной смородины.

Кефир чуть подогрейте и добавьте соду. В отдельной миске взбейте яйца, отправьте сахар, соль и ваниль. Затем добавляйте муку и вливайте кефир с содой.

Положите ягоды и замешайте однородное тесто. После - отправляйте смесь в форму и в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».