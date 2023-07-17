Салат с консервой и картошкой в кожуре: фирменный рецепт от Бельковича

Маринованные огурцы нарезать тонкими слайсами.

Тунец размять вилкой оставляя небольшие кусочки филе.

Заправка: в отдельную миску перелить масло с соусом от тунца, отбить лимон и выжать сок, добавить мед и зерновую горчицу, посолить и поперчить по вкусу и перемешать.

Мелкий картофель отправить целиком в салат, а крупный разрезать на несколько частей.