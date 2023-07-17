Салат с консервой и картошкой в кожуре: фирменный рецепт от Бельковича

Ингредиенты:
- Тунец в соусе Терияки 200 г (100 г филе)
- Картофель молодой 1 кг (70 р.)
- Красный лук ½ шт. (5 р.)
- Корнишоны маринованные 5 шт. (39 р.)
- Горчица зерновая 2 ст. ложки (22 р.)
- Мед 1,5 ч. ложки (11 р.)
- Лимон (сок) 1 шт. (10 р.)
- Петрушка 3 веточки (10 р.)
- Петрушка кудрявая 1 веточка (11 р.)
- Соль
- Перец
- Итого: 3 порции = 481 р., 1 порция = 160 р.
Приготовление:
Картофель отварить в кожуре.
Красный лук нарезать соломкой.
Фото: СТС
Маринованные огурцы нарезать тонкими слайсами.
Тунец размять вилкой оставляя небольшие кусочки филе.
Заправка: в отдельную миску перелить масло с соусом от тунца, отбить лимон и выжать сок, добавить мед и зерновую горчицу, посолить и поперчить по вкусу и перемешать.
Мелкий картофель отправить целиком в салат, а крупный разрезать на несколько частей.
Фото: СТС
Смешать все ингредиенты в большом салатнике, нарвать листочки петрушки, заправить салат и аккуратно перемешать.
Приятного аппетита!
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