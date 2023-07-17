Салат с консервой и картошкой в кожуре: фирменный рецепт от Бельковича

Салат. Фото: СТС

Главный шеф-повар СТС потратил на блюдо 481 рубль.

Ингредиенты:

  • Тунец в соусе Терияки 200 г (100 г филе)  
  • Картофель молодой 1 кг (70 р.)
  • Красный лук ½ шт. (5 р.)
  • Корнишоны маринованные 5 шт. (39 р.)
  • Горчица зерновая 2 ст. ложки (22 р.)
  • Мед 1,5 ч. ложки (11 р.)
  • Лимон (сок) 1 шт. (10 р.)
  • Петрушка 3 веточки (10 р.)
  • Петрушка кудрявая 1 веточка (11 р.)
  • Соль
  • Перец
  • Итого: 3 порции = 481 р., 1 порция = 160 р.

Приготовление:

Картофель отварить в кожуре.

Красный лук нарезать соломкой.

Фото: СТС

Маринованные огурцы нарезать тонкими слайсами.

Тунец размять вилкой оставляя небольшие кусочки филе.

Заправка: в отдельную миску перелить масло с соусом от тунца, отбить лимон и выжать сок, добавить мед и зерновую горчицу, посолить и поперчить по вкусу и перемешать.

Мелкий картофель отправить целиком в салат, а крупный разрезать на несколько частей.

Фото: СТС

Смешать все ингредиенты в большом салатнике, нарвать листочки петрушки, заправить салат и аккуратно перемешать.

Приятного аппетита!

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