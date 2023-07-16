Чудо-блюдо: холодный летний суп с щавелем и молодой картошкой - для худеющих

Слить горячую воду, залить холодной и затем очистить от скорлупы и разрезать каждое яйцо пополам.

Огурцы нарезать тонкой соломкой, редис нарезать полукольцами.

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Сервировка

На дно глубокой тарелки положить огурцы и редис, залить щавелевым настоем и положить щавель. С верху положить 1 ст. ложку сметаны, половинку яйца и посыпать мелко нарезанными укропом и зеленым луком.

Холодник подавать с горячей молодой картошкой в мундире посыпанной зеленью.

Приятного аппетита!