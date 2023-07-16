Чудо-блюдо: холодный летний суп с щавелем и молодой картошкой - для худеющих

Суп. Фото: СТС

Главный шеф-повар СТС Александр Белькович представил свой фирменный рецепт.

Ингредиенты:

Для бульона:

  • Вода 3 л
  • Щавель 300 г (210 р.)
  • Яблочный уксус 6 ст. ложки (11 р.)
  • Сахар 3 ч. ложки (2 р.)
  • Соль 1 ч. ложка

Для начинки:

  • Огурец короткоплодный 1 шт. (10 р.)
  • Редис 2 шт. (12 р.)
  • Картофель молодой 800 г (56 р.)
  • Яйца 4 шт. (40 р.)
  • Укроп 15 г (10 р.)
  • Зеленый лук 20 г (14 р.)
  • Сметана 20 % 160 г (44 р.)

Итого: 8 порций = 409 р., 1 порция холодника = 51 р.

Приготовление:

Молодой мытый картофель в кожице отварить в отдельной кастрюле до готовности.

В горячую кипяченую воду (3 л) отправить крупно нарезанный щавель.

В воду с щавелем, добавить яблочный уксус, сахар, соль, накрыть крышкой и оставить в прохладном месте, остудить и дать настояться.

Фото: СТС

Совет от шефа: «В горячую воду отправить свежий щавель, он отдаст свой щавелевый вкус, остается только добавить кислоту и сладость».

Отварить яйца в кипящей соленой воде до состояния «мешочек» или «смятка».

Фото: СТС

Слить горячую воду, залить холодной и затем очистить от скорлупы и разрезать каждое яйцо пополам.

Огурцы нарезать тонкой соломкой, редис нарезать полукольцами.

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Сервировка

На дно глубокой тарелки положить огурцы и редис, залить щавелевым настоем и положить щавель. С верху положить 1 ст. ложку сметаны, половинку яйца и посыпать мелко нарезанными укропом и зеленым луком.

Холодник подавать с горячей молодой картошкой в мундире посыпанной зеленью.

Приятного аппетита!

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