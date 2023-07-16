Чудо-блюдо: холодный летний суп с щавелем и молодой картошкой - для худеющих

Ингредиенты:
Для бульона:
- Вода 3 л
- Щавель 300 г (210 р.)
- Яблочный уксус 6 ст. ложки (11 р.)
- Сахар 3 ч. ложки (2 р.)
- Соль 1 ч. ложка
Для начинки:
- Огурец короткоплодный 1 шт. (10 р.)
- Редис 2 шт. (12 р.)
- Картофель молодой 800 г (56 р.)
- Яйца 4 шт. (40 р.)
- Укроп 15 г (10 р.)
- Зеленый лук 20 г (14 р.)
- Сметана 20 % 160 г (44 р.)
Итого: 8 порций = 409 р., 1 порция холодника = 51 р.
Приготовление:
Молодой мытый картофель в кожице отварить в отдельной кастрюле до готовности.
В горячую кипяченую воду (3 л) отправить крупно нарезанный щавель.
В воду с щавелем, добавить яблочный уксус, сахар, соль, накрыть крышкой и оставить в прохладном месте, остудить и дать настояться.
Фото: СТС
Совет от шефа: «В горячую воду отправить свежий щавель, он отдаст свой щавелевый вкус, остается только добавить кислоту и сладость».
Отварить яйца в кипящей соленой воде до состояния «мешочек» или «смятка».
Фото: СТС
Слить горячую воду, залить холодной и затем очистить от скорлупы и разрезать каждое яйцо пополам.
Огурцы нарезать тонкой соломкой, редис нарезать полукольцами.
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Сервировка
На дно глубокой тарелки положить огурцы и редис, залить щавелевым настоем и положить щавель. С верху положить 1 ст. ложку сметаны, половинку яйца и посыпать мелко нарезанными укропом и зеленым луком.
Холодник подавать с горячей молодой картошкой в мундире посыпанной зеленью.
Приятного аппетита!