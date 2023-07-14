По ГОСТу: как сделать вкуснейшую баклажанную икру - протыкаем овощи ножом, а потом едим с черным хлебом

Икра. Фото: СТС

Так делает главный шеф-повар СТС Александр Белькович.

Ингредиенты:

  • Баклажаны 1500 г (300 р.)
  • Лук репчатый 2 шт. (8 р.)
  • Томатная паста 2 ч. ложки (6 р.)
  • Чеснок молодой 1 головка (11 р.)
  • Подсолнечное масло 50 мл (4 р.)
  • Уксус яблочный 2 ст. ложки (4 р.)
  • Сахар ½ ч. ложки (1 р.)
  • Соль
  • Перец

Подача:

  • Петрушка
  • Бородинский хлеб
  • Итого: 1700 г баклажанной икры = 334 р., 100 г баклажанной икры = 20 р.

Приготовление:

Каждый баклажан много раз проткнуть острием ножа по всей поверхности, переложить на противень и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Совет от шефа: «Перед запеканием, баклажаны надо протыкать ножом по всей поверхности, чтобы они не лопнули».

Фото: СТС

Горячие баклажаны переложить в миску и накрыть крышкой, запарить баклажаны в течение 5 минут. С баклажанов снять шкурку и мелко нарубить.

Лук нарезать мелким кубиком. В кастрюлю налить подсолнечное масло и отправить обжариваться лук на медленном огне до прозрачного цвета.

К прозрачному луку добавить томатную пасту и продолжить обжаривать на медленном огне пару минут.

Фото: СТС

Отправить баклажаны к луку с томатной пастой и обжарить. Добавить измельченные зубчики чеснока и обжаривать еще 1 минуту, снять с нагрева.

Поперчить и посолить по вкусу, добавить уксус и сахар и хорошенько перемешать.

Сервировка

Подавать икру в горячем или холодном виде с бородинским хлебом и зеленью.

Приятного аппетита!

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