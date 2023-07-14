По ГОСТу: как сделать вкуснейшую баклажанную икру - протыкаем овощи ножом, а потом едим с черным хлебом

Ингредиенты:
- Баклажаны 1500 г (300 р.)
- Лук репчатый 2 шт. (8 р.)
- Томатная паста 2 ч. ложки (6 р.)
- Чеснок молодой 1 головка (11 р.)
- Подсолнечное масло 50 мл (4 р.)
- Уксус яблочный 2 ст. ложки (4 р.)
- Сахар ½ ч. ложки (1 р.)
- Соль
- Перец
Подача:
- Петрушка
- Бородинский хлеб
- Итого: 1700 г баклажанной икры = 334 р., 100 г баклажанной икры = 20 р.
Приготовление:
Каждый баклажан много раз проткнуть острием ножа по всей поверхности, переложить на противень и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.
Совет от шефа: «Перед запеканием, баклажаны надо протыкать ножом по всей поверхности, чтобы они не лопнули».
Фото: СТС
Горячие баклажаны переложить в миску и накрыть крышкой, запарить баклажаны в течение 5 минут. С баклажанов снять шкурку и мелко нарубить.
Лук нарезать мелким кубиком. В кастрюлю налить подсолнечное масло и отправить обжариваться лук на медленном огне до прозрачного цвета.
К прозрачному луку добавить томатную пасту и продолжить обжаривать на медленном огне пару минут.
Фото: СТС
Отправить баклажаны к луку с томатной пастой и обжарить. Добавить измельченные зубчики чеснока и обжаривать еще 1 минуту, снять с нагрева.
Поперчить и посолить по вкусу, добавить уксус и сахар и хорошенько перемешать.
Сервировка
Подавать икру в горячем или холодном виде с бородинским хлебом и зеленью.
Приятного аппетита!
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