По ГОСТу: как сделать вкуснейшую баклажанную икру - протыкаем овощи ножом, а потом едим с черным хлебом

Ингредиенты:

Баклажаны 1500 г (300 р.)

Лук репчатый 2 шт. (8 р.)

Томатная паста 2 ч. ложки (6 р.)

Чеснок молодой 1 головка (11 р.)

Подсолнечное масло 50 мл (4 р.)

Уксус яблочный 2 ст. ложки (4 р.)

Сахар ½ ч. ложки (1 р.)

Соль

Перец

Подача:

Петрушка

Бородинский хлеб

Итого: 1700 г баклажанной икры = 334 р., 100 г баклажанной икры = 20 р.

Приготовление:

Каждый баклажан много раз проткнуть острием ножа по всей поверхности, переложить на противень и отправить в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Совет от шефа: «Перед запеканием, баклажаны надо протыкать ножом по всей поверхности, чтобы они не лопнули».