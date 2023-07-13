Приготовим сыр сулугуни «лучше покупного»: молоко, сметана, яйца, соль (простой рецепт)

Вкуснейший домашний сыр сулугуни можно приготовить дома. Попробуйте, и вы больше не захотите идти в магазин за ним.
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Ингредиенты:
- Молоко – 1 литр
- Сметана – 200 миллилитров
- Яйца – 3 штуки
- Соль – 1 столовая ложка
Насыпаем в молоко соль и кипятим. Соединяем яйца и сметану, смешиваем.
Состав тонкой струей наливаем в кипящее молоко. По вкусу насыпаем специи и зелень.
После закипания готовим, помешивая, минуты четыре. Должны образоваться крупные хлопья.
Процеживаем через несколько слоев марли. Когда остынет, немного отжимаем, кладем под гнет.
Отправляем в холодильник минимум на 2 часа.
Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов»