Приготовим сыр сулугуни «лучше покупного»: молоко, сметана, яйца, соль (простой рецепт)

Сыр. Фото: соцсети

Сыр получается нежным и очень вкусным.

Вкуснейший домашний сыр сулугуни можно приготовить дома. Попробуйте, и вы больше не захотите идти в магазин за ним.

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Ингредиенты:

  • Молоко – 1 литр
  • Сметана – 200 миллилитров
  • Яйца – 3 штуки
  • Соль – 1 столовая ложка

Насыпаем в молоко соль и кипятим. Соединяем яйца и сметану, смешиваем.

Состав тонкой струей наливаем в кипящее молоко. По вкусу насыпаем специи и зелень.

После закипания готовим, помешивая, минуты четыре. Должны образоваться крупные хлопья.

Процеживаем через несколько слоев марли. Когда остынет, немного отжимаем, кладем под гнет.

Отправляем в холодильник минимум на 2 часа.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов»

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