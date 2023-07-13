Приготовим сыр сулугуни «лучше покупного»: молоко, сметана, яйца, соль (простой рецепт)

Вкуснейший домашний сыр сулугуни можно приготовить дома. Попробуйте, и вы больше не захотите идти в магазин за ним.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

Молоко – 1 литр

Сметана – 200 миллилитров

Яйца – 3 штуки

Соль – 1 столовая ложка

Насыпаем в молоко соль и кипятим. Соединяем яйца и сметану, смешиваем.

Состав тонкой струей наливаем в кипящее молоко. По вкусу насыпаем специи и зелень.

После закипания готовим, помешивая, минуты четыре. Должны образоваться крупные хлопья.

Процеживаем через несколько слоев марли. Когда остынет, немного отжимаем, кладем под гнет.

Отправляем в холодильник минимум на 2 часа.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов»