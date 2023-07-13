Творожные сахарные рогалики: простой рецепт за минуты — тают во рту

Творожные сахарные рогалики. Фото: соцсети

Эта выпечка станет вашей любимой.

Эти нежные творожные рогалики готовятся в считанные минуты, а такие вкусные! Дети их обожают, а к чаю вы не придумаете ничего лучше.

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Ингредиенты:

  • Творог - 360 граммов
  • Яйца - 1 штука
  • Сахар - 100 граммов
  • Растительное масло - 100 миллилитров
  • Молоко - 100 миллилитров
  • Разрыхлитель
  • Молоко
  • Ванильный сахар
  • Мука - 500 граммов

Смешиваем все перечисленные продукты, просеиваем муку с разрыхлителем и убираем тесто в холодильник на 30-60 мин.

Делим примерно на одинаковые шарики и сворачиваем рогалики. Присыпаем сахарным песком.

Запекаем в разогретой до 180 С° духовке до румяного цвета, минут 15-20.

Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».

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