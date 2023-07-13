Творожные сахарные рогалики: простой рецепт за минуты — тают во рту

Эти нежные творожные рогалики готовятся в считанные минуты, а такие вкусные! Дети их обожают, а к чаю вы не придумаете ничего лучше.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты:
- Творог - 360 граммов
- Яйца - 1 штука
- Сахар - 100 граммов
- Растительное масло - 100 миллилитров
- Молоко - 100 миллилитров
- Разрыхлитель
- Молоко
- Ванильный сахар
- Мука - 500 граммов
Смешиваем все перечисленные продукты, просеиваем муку с разрыхлителем и убираем тесто в холодильник на 30-60 мин.
Делим примерно на одинаковые шарики и сворачиваем рогалики. Присыпаем сахарным песком.
Запекаем в разогретой до 180 С° духовке до румяного цвета, минут 15-20.
Источник: Telegram-канал «Сборник рецептов».