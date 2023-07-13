Готовим советские пончики по ГОСТу: вспомним этот незабываемый вкус детства (рецепт)

Тот, кто застал период СССР, помнит эти вкусные пончики, которые продавали в киосках, кафе и кулинариях. Их готовили по ГОСТу, поэтому почти по всей территории Советского союза они были почти одинаковыми на вкус.

Мы предлагаем сегодня вспомнить эту аппетитную вкуснятину и порадовать ей близких.

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Ингредиенты: 800 г муки, 15 г сухих дрожжей, 1 яйцо, 250 мл молока, 3 ст.л. сахара, 30 г сливочного масла, 500 мл растительного масла, 3 ст.л. сахарной пудры, ванилин на кончике ножа, соль.

Смешиваем просеянную муку, дрожжи, сахар, ванилин и соль. Добавляем теплое молоко, яйцо и мягкое сливочное масло. Замешиваем тесто, накрываем полотенцем и ставим в теплое место на 1 час.

Формируем из теста жгут, нарезаем, придаем форму калачиков и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.

Жарим в масле до готовности.

Источник: lafoy.ru.