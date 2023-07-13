Улетный пирог «из того, что было»: фрукты из компота, растительное масло, яйца, манка (вкуснейший)

Этот пирог вы можете готовить каждый раз, когда останутся фрукты от компота. Их также можно с успехом заменить на бананово-яблочное пюре.

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Пирог получается очень нежным, аппетитным, тающим во рту. Ингредиенты очень простые и доступные.

Ингредиенты: сухофрукты (из компота) – 500 г (или 2 стакана), манная крупа – 200 г, яйцо – 2 шт., сахар – 150 г, ванильный сахар – 1 ч.л., растительное масло – 100 мл, разрыхлитель – 1 ч.л.

Фрукты из компота измельчите блендером, смешайте с яйцами, растительным маслом, сахаром и ванильным сахаром.

Добавьте разрыхлитель или половинку чайной ложки соды. Постепенно введите в состав манку, помешивая. Положите в форму (20-30 см) и выпекайте в духовке (заранее прогрейте) на 180 градусах. Готовность проверяйте деревянной палочкой. Обычно уходит 20-30 минут.

Источник: YouTube-канал «Еда на любой вкус»