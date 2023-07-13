Делаем эти нежные пончики с творогом раз в неделю: просили рецепт — смотрите (просто все смешать)

Вы будете делать эти пончики каждую неделю, не сможете остановиться. Они нереально простые, быстрые в приготовлении, а вкус очень аппетитный.

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Ингредиенты: творог - 300 граммов, мука - 400 граммов, яйца - 3 штуки, сахар - 1/2 стакана, разрыхлитель - 1 чайная ложка, растительное масло - 300 миллилитров, ванилин, соль.

Творог протереть или размять ступкой, взбить яйца, добавить в состав. Положить сахар и соль. Частями ввести муку, смешав с разрыхлителем.

Скатать шарики, обжарить в большом количестве растительного масла до аппетитной корочки. Посыпать по желанию сахарной пудрой.

Источник: lafoy.ru