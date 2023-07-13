Быстрый пирог на кефире без муки - добавили манку и сахар: идеально на завтраки

Не все пироги - калорийные. Вкуснятину можно приготовить и без муки, и получаются они не менее аппетитными.

Возьмите 350 мл теплого кефира, 2 стакана манной крупы, 3 яйца, щепотка соли, 200 г сахара, 1 ч.л. разрыхлителя и сливочное масло для смазывания формы.

В отдельной миске взбейте яйца, добавьте соль, сахар и остальные ингредиенты. Замешайте тесто и оставьте на 10 минут - надо, чтобы манка разбухла.

Далее перелейте полученную смесь в форму и отправляйте в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов.

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