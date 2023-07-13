Салат «Оригинальный»: рыбная консерва и яблоко - готовится за 10 минут

Если у вас совершенно нет времени - приготовьте салат «Оригинальный» с консервами. Это вкусно, и быстро. Домочадцы будут в восторге.

Возьмите 1 банку рыбных консервов, 2 яйца, 2 луковицы, 100 г сливочного масла, 2 яблока, 100 г сыра, 70 г грецких орехов и майонез.

Смешайте все ингредиенты. Яйца и яблоки перед этим потрите на терке, лук мелко порежьте, а орехи размельчите в блендере. Далее смешайте все с майонезом, и салат готов!

Можно также блюдо выложить слоями в любой удобной для вас последовательности. Тут как удобно.

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