Как пожарить кабачки хрустящими, без гари от муки и тонны масла на плите: трюк с водой

При помощи обычной воды комнатной температуры вы сможете пожарить дольки кабачков без гари от муки и тонны масла на плите.

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Для этого вам нужно дольки кабачков обвалять в муке, а потом окунуть в воду. Хорошенько отряхнуть жидкость и бросить в сковороду с маслом, предварительно ее нагрев. Обжарить с двух сторон до румяной корочки.

Так ваша кухня останется идеально чистой, а кабачки обретут аппетитную хрустящую корочку. Приятного аппетита!

Источник: Telegram-канал «Полно идей».