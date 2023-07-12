Быстрая шарлотка на сковороде: молоко, яйца и мука — все смешали, и все

Шарлотку можно не только запекать в духовке, но и жарить на сковороде. Для этого возьмите 70 мл молока, 2 яйца, 70 г сахара, 220 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя, 2 щепотки ванилина, 50 мл растительного масла и 2 яблока.

Сначала яйца надо взбить с сахаром, а затем добавить молоко и масло. Постепенно добавляйте муку, помешивая тесто.

Затем смажьте сковородку маслом и отправляйте туда полученную смесь. Сверху выложите порезанные яблоки и закройте крышкой.

Томите шарлотку 20 минут на минимальном огне.

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