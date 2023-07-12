Пышные сырники «как в ресторане»: нет масла, 20 минут — и готово

Ресторанные сырники отличаются от домашних как вкусом, так и текстурой. Матерые шеф-повара умеют готовить лакомство не только вкусным, но и полезным.

Главным образом, в ресторанах сырники запекают в духовке, а не жарят на сковороде на масле. Поэтому они получаются воздушнее и нежнее.

Возьмите 500 г творога, 2 яйца, 5 ст.л. муки, 5 ст.л. сахара. Смешайте все ингредиенты, слепите руками сырники и запекайте 20 минут в духовке при 180 градусах. Блюдо готово!

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