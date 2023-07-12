Мелкую рыбку к «пенному» готовим только так: жарим на палочках — быстро и вкусно (как в пабе)

В ресторанах и пабах мелкую жареную рыбку к «пенному» часто подают на деревянных шпажках. Вы с легкостью можете повторить эту закуску дома. Поверьте, приготовить так рыбу может каждый, дело пяти минут.
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Возьмите любую мелкую рыбешку и наденьте ее рядком на деревянную шпажку. Если есть возможность, предварительно очистите ее от кишок. Но некоторые люди предпочитают очищать во время еды, тут на усмотрение.
Посолите и обваляйте в муке прямо на палочке двумя движениями. С одной стороны, потом с другой.
Разогрейте масло на сковороде, налив такое количество, чтобы оно полностью покрывало рыбу. И пожарьте до хрустящей корочки.
Источник: Telegram-канал «Полно идей»