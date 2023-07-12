Вкусное печенье из пачки творога и двух яблок: всегда делаем две порции — за вечер съедаем

Донельзя простое, но при этом невероятно аппетитное печенье готовится из пачки творога и парочки яблок.

На вкус оно получается нежным, с интересным сливочным ароматом с оттенком фруктов. Обязательно испытайте этот рецепт в деле, вам понравится!

Ингредиенты: 200 граммов творога, 1 яйцо, 150 граммов сахара, 250 граммов муки, щепотка соли, 2 яблока, 2 чайные ложки разрыхлителя, 100 миллилитров растительного масла, 1 чайная ложка корицы.

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Творог с яйцом пробить блендером, ввести 100 граммами сахара, соль и растительное масло. Пробить все вместе.

Положить в конце разрыхлитель и половину муки.

Добавить в тесто кусочки яблок и остатки муки. Сформировать печенье, обвалять в сахаре и корице. Разложить по противню с пергаментом и запечь в духовке 25-30 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.