Посоветовали удачный маринад для кабачков: малосольные и ароматные спустя 20 минут

В сезон молодых кабачков попробуйте эти малосольные быстрые, они очень ароматные и аппетитные, вам понравятся. Готовить их невероятно просто.

Наверняка вы откажитесь от жареных кабачков и будете делать только эти — без капли жира и лишних калорий.

Ингредиенты: 500 граммов молодых кабачков, ½ пучка укропа, 3–4 зубчика чеснока, 350 миллилитров воды, ½ столовой ложки соли, 1 столовая ложка сахара, 50–60 миллилитров яблочного или винного уксуса.

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Молодые кабачки нарезать кружочками, очищать не обязательно. Укроп и чеснок мелко нашинковать.

Выложить кабачки вместе с зеленью и чесноком в банку или миску.

В кипяток положить соль, сахар. Влить уксус.

Залить маринадом кабачки. Все это вы сделаете за 20 минут!

Далее остудить, накрыть и убрать в холодильник на 10–12 часов.

Источник: lifehacker.ru