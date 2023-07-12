Больше не готовим обычные малосольные огурцы — делаем битые китайские: вкус, который не забыть (простой рецепт)

Битые огурцы. Фото: соцсети

Вы не сможете устоять перед этой закуской.

Битые огурцы по-китайски - это отличная альтернатива привычным малосольным огурчикам. Тот, то любит азиатскую кухню, будет готовить их через день.

Закуска очень ароматная, аппетитная и при этом простая. Огурчики маринуются быстро за счет того, что их предварительно отбивают.

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Ингредиенты:

  • 300 граммов огурцов
  • 3 зубчика чеснока
  • 1 перец чили
  • 1 столовая ложка рисового уксуса
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • ⅓–½ чайной ложки соли
  • 1 чайная ложка сахара
  • 2 чайные ложки кунжутного масла

Огурцы разложить по разделочной доске и отбить молоточком либо скалкой. Нарезать на брусочки, положить в глубокую  посуду, туда же отправить чеснок и чили.

Для заправки смешать уксус с соевым соусом, солью, сахаром и кунжутным маслом. Заправить закуску.

Источник: lifehacker.ru

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