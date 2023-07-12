Больше не готовим обычные малосольные огурцы — делаем битые китайские: вкус, который не забыть (простой рецепт)

Битые огурцы по-китайски - это отличная альтернатива привычным малосольным огурчикам. Тот, то любит азиатскую кухню, будет готовить их через день.

Закуска очень ароматная, аппетитная и при этом простая. Огурчики маринуются быстро за счет того, что их предварительно отбивают.

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Ингредиенты:

300 граммов огурцов

3 зубчика чеснока

1 перец чили

1 столовая ложка рисового уксуса

1 столовая ложка соевого соуса

⅓–½ чайной ложки соли

1 чайная ложка сахара

2 чайные ложки кунжутного масла

Огурцы разложить по разделочной доске и отбить молоточком либо скалкой. Нарезать на брусочки, положить в глубокую посуду, туда же отправить чеснок и чили.

Для заправки смешать уксус с соевым соусом, солью, сахаром и кунжутным маслом. Заправить закуску.

Источник: lifehacker.ru