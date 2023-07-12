Больше не готовим обычные малосольные огурцы — делаем битые китайские: вкус, который не забыть (простой рецепт)

Битые огурцы по-китайски - это отличная альтернатива привычным малосольным огурчикам. Тот, то любит азиатскую кухню, будет готовить их через день.
Закуска очень ароматная, аппетитная и при этом простая. Огурчики маринуются быстро за счет того, что их предварительно отбивают.
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Ингредиенты:
- 300 граммов огурцов
- 3 зубчика чеснока
- 1 перец чили
- 1 столовая ложка рисового уксуса
- 1 столовая ложка соевого соуса
- ⅓–½ чайной ложки соли
- 1 чайная ложка сахара
- 2 чайные ложки кунжутного масла
Огурцы разложить по разделочной доске и отбить молоточком либо скалкой. Нарезать на брусочки, положить в глубокую посуду, туда же отправить чеснок и чили.
Для заправки смешать уксус с соевым соусом, солью, сахаром и кунжутным маслом. Заправить закуску.
Источник: lifehacker.ru