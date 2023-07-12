Малосольные огурчики «как у бабушки»: зальем горячим рассолом, как это делали в СССР

Сейчас появилось много быстрых методов маринования огурчиков, но мы сделаем их по классическому рецепту. Так, как готовили наши мамы и бабушки. И если вы помните этот аромат и вкус, вы вряд ли его забудете. Повторим?

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Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг

Чеснок – 5–6 зубчиков

Укроп – ½ пучка

Листья хрена – 3–4 листа

Вода – 1 л

Соль – 1 ст. ложка

Черный перец горошком – ½ ч. ложки

Отрезать у огурцов кончики. Крупно нарезать чеснок.

Огурцы выложить слоями в кастрюлю, перекладывая чесноком, веточками укропа и листьями хрена.

Бросить в воду соль и перец, довести до кипения. Залить огурчики горячим рассолом, прикрыть тарелкой, придавить грузом.

Оставить мариноваться на 8–12 часов при комнатной температуре.

Источник: lifehacker.ru