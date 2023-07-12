Малосольные огурчики «как у бабушки»: зальем горячим рассолом, как это делали в СССР

Сейчас появилось много быстрых методов маринования огурчиков, но мы сделаем их по классическому рецепту. Так, как готовили наши мамы и бабушки. И если вы помните этот аромат и вкус, вы вряд ли его забудете. Повторим?
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг
- Чеснок – 5–6 зубчиков
- Укроп – ½ пучка
- Листья хрена – 3–4 листа
- Вода – 1 л
- Соль – 1 ст. ложка
- Черный перец горошком – ½ ч. ложки
Отрезать у огурцов кончики. Крупно нарезать чеснок.
Огурцы выложить слоями в кастрюлю, перекладывая чесноком, веточками укропа и листьями хрена.
Бросить в воду соль и перец, довести до кипения. Залить огурчики горячим рассолом, прикрыть тарелкой, придавить грузом.
Оставить мариноваться на 8–12 часов при комнатной температуре.
Источник: lifehacker.ru