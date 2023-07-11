Кефир, сметана и мука: сочные беляши без дрожжей - сметут со стола

Беляши могут быть сочными и вкусными, если их приготовить на бездрожжевом тесте. Понадобится минимум продуктов, а на все у вас уйдет максимум 30 минут.

Для приготовления вам понадобятся: кефир — 500 мл, сметана — 2 ст. л., соль — 1 ч. л., сахар — 1 ч. л., сода — 1 ч. л., мука — 500-550 г, растительное масло — 2 ст. л., растительное масло — 500 мл для жарки.

Слейте в сметану кефир, добавьте соль, сахар, соду и тщательно перемешайте венчиком. Далее кладем муку и растительное масло. Оставляем тесто на 15 минут полежать на столе.

В это время займемся начинкой. Фарш смешайте с тертым луком, посолите и поперчите по вкусу, положите одну чайную ложку кориандра.

Далее лепите беляши и обжаривайте на растительном масле привычным образом. Получится нежно и сочно.

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