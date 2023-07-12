Как приготовить фритту с креветками и кабачками

Не знаете, что приготовить на ужин? Фуд-блогер Юлия Николаенко представила необычный рецепт - фритта с креветками и овощами. Блюдо легкое и вкусное.
Подробности в нашем видео.
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Фото: кадр из видео
Не знаете, что приготовить на ужин? Фуд-блогер Юлия Николаенко представила необычный рецепт - фритта с креветками и овощами. Блюдо легкое и вкусное.
Подробности в нашем видео.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».