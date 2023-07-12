Как приготовить фритту с креветками и кабачками

Фото: кадр из видео

Представляем видеорецепт.

Не знаете, что приготовить на ужин? Фуд-блогер Юлия Николаенко представила необычный рецепт - фритта с креветками и овощами. Блюдо легкое и вкусное.

Подробности в нашем видео.

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