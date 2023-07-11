Быстрая маринованная морковь: через 1 час хрустим вкуснятиной — у всех слюнки текут

Многие привыкли думать, что малосольными бывают только огурчики и помидоры. Вовсе нет, очень вкусно можно замариновать морковку.

Попробуйте ее через 1-2 часа, если вкус покажется достаточно насыщенным, то смело подавайте к столу, а если хотите поострее и покислее, то оставьте на ночь.

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Ингредиенты:

Морковь — 350–400 г

Сладкий перец — 1 штука

Острый перец — по вкусу

Вода — 160 мл

Яблочный уксус — 160 мл

Соль — ½ ч. ложки

Коричневый сахар — 1 ст. ложка

Морковь, сладкий и острый перец нарезаем небольшими кусочками и складываем в банку или пластиковый контейнер.

Воду смешиваем с уксусом, солью и сахаром. Доводим до кипения и снимаем с огня.

Заливаем овощи маринадом, накрываем крышкой и слегка потряхиваем банку.

Оставляем при комнатной температуре на 1–2 часа или всю ночь.

Источник: lifehacker.ru