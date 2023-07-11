Готовим нежный пирог со сливами на стакане простокваши: с другими фруктами тоже обалденный — простой рецепт

Нежнейшим получается пирог со сливами, если сделать его на простокваше. Готовится он буквально из ничего, а так радует вкусом. Вместо слив вы можете использовать любые фрукты и ягоды.

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Ингредиенты: 240 г муки, 1 стакан простокваши, 2 ст.л. растительного масла, 150 г сахара, 1 ч.л. соды, 1 капля ванильной эссенции, 250 г слив.

Смешиваем теплую простоквашу и соду. Добавляем ванильную эссенцию, масло, сахар, просеянную муку и перемешиваем до однородности.

Сливы разрезаем, вынимаем косточки. Половину измельчаем в блендере и смешиваем с тестом.

Стелем на форму пергамент, выкладываем тесто и сверху кладем оставшиеся сливы. Выпекаем 40-45 минут при 180 градусах.

Источник: lafoy.ru.