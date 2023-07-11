Надоели малосольные огурцы: делаем быстрые маринованные помидоры за 15 минут — вечером подаем к ужину

Вам понадобится 10-20 минут, чтобы замариновать эти помидоры. Сделайте это утром, и уже вечером вы сможете подать к ужину. Томаты лучше выбирать маленькие и плотные.

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Ингредиенты

1 пучок укропа

3–4 зубчика чеснока

½ столовой ложки соли

¾ чайной ложки сахарного песка

½ чайной ложки смеси молотых перцев -

500–600 граммов томатов

Измельчаем укроп, чеснок, чили. Смешиваем с сахарным песком, перцем, солим состав.

Делаем крестообразные надрезы на томатах примерно до середины. Кладем туда ароматную смесь.

Перекладываем томаты в пакет, кладем туда же остатки смеси, легонько протряхиваем.

5–6 часов держим пакет с томатами при комнатной температуре, каждые 30 минут можно аккуратно встряхивать. А потом убрать в холодильник еще на 5-6 часов.

Источник: lifehacker.ru