Надоели малосольные огурцы: делаем быстрые маринованные помидоры за 15 минут — вечером подаем к ужину

Вам понадобится 10-20 минут, чтобы замариновать эти помидоры. Сделайте это утром, и уже вечером вы сможете подать к ужину. Томаты лучше выбирать маленькие и плотные.
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Ингредиенты
- 1 пучок укропа
- 3–4 зубчика чеснока
- ½ столовой ложки соли
- ¾ чайной ложки сахарного песка
- ½ чайной ложки смеси молотых перцев -
- 500–600 граммов томатов
Измельчаем укроп, чеснок, чили. Смешиваем с сахарным песком, перцем, солим состав.
Делаем крестообразные надрезы на томатах примерно до середины. Кладем туда ароматную смесь.
Перекладываем томаты в пакет, кладем туда же остатки смеси, легонько протряхиваем.
5–6 часов держим пакет с томатами при комнатной температуре, каждые 30 минут можно аккуратно встряхивать. А потом убрать в холодильник еще на 5-6 часов.
Источник: lifehacker.ru