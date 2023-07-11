Творожные пончики «замесил и готово»: очень вкусно и быстро — мука, сахар, творог, яйца

Когда хочется чего-то вкусного, приготовленного дома эти пончики придутся кстати. Их обожают все за нежный вкус и воздушную текстуру.

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Ингредиенты: 300 г творога, 400 г муки, 3 яйца, полстакана сахара, 1 ч.л. разрыхлителя, 300 мл растительного масла, ванилин, соль.

Творог протираем через сито, добавляем взбитые яйца, ванилин, сахар и соль. Частями вносим муку (смешиваем с разрыхлителем), замешиваем.

Формируем пончики и жарим на растительном масле.

Источник: lafoy.ru.