Готовим воздушные пончики каждую неделю: никто не верит, что они на воде и растительном масле

Чтобы радовать близких вкусной выпечкой, не обязательно тратить много денег. Эти воздушные пончики делаются на простой воде и растительном масле, а результат восхитительный.

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Ингредиенты: 1 ст.л. сухих дрожжей, 500 г муки, 1 стакан воды, 3 ст.л. сахара, 250 мл растительного масла, ванилин, соль.

Смешиваем просеянную муку, дрожжи, сахар, соль и ванилин. Добавляем теплую воду, 2 столовые ложки масла и замешиваем тесто.

Накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место на 40 минут. Раскатываем колбаски, нарезаем и придаем нужную форму.

На разогретой сковороде с маслом жарим пончики до золотистого цвета.

Источник: lafoy.ru