Готовим дома крылышки «как в KFC»: бросаем на 1 секунду в воду — секрет в этом (объедение, не отличить)

Крылышки «как в KFC» обожают все – и взрослые, и дети. А если вы приготовите эту вкуснятину дома, то будете уверены, что в ней нет ничего лишнего. Это просто, попробуйте!

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Ингредиенты:

Куриные крылья – 1 кг

Масла растительное – 20 мл

Вода – 100 мл

Острый перец – 1 ч.ложка

Соль – 2 ст.ложки

Сахар – 2 ст.ложки

Горчица – 1 ч.ложка

Острый красный перец – 2 ч.ложки

Мука – 2 стакана

Крахмал кукурузный – 1 стакан

Паприка – 4 ст.ложки

Черный перец – 1 ст.ложка.

Крылышки залить водой, растительным маслом, посыпать паприкой, черным перцем, солью сахаром, сухой горчицей, острым перцем. Размять и оставить минимум на 1 час в холодильнике под пленкой или крышкой.

Смешать для панировки два стакана муки, стакан крахмала, черный перец, паприку, острый перец, соль, сахар.

Крылышки обвалять после маринования в этой панировке. Переложить в дуршлаг и погрузить их в воду, далее снова в муку (это придаст крылышкам хруст).

Пожарить крылья на большом количестве масла, до золотистой корочки.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».