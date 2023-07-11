Готовим дома крылышки «как в KFC»: бросаем на 1 секунду в воду — секрет в этом (объедение, не отличить)

Крылышки «как в KFC». Фото: соцсети

Они получаются нежным внутри и хрустящими снаружи.

Крылышки «как в KFC» обожают все – и взрослые, и дети. А если вы приготовите эту вкуснятину дома, то будете уверены, что в ней нет ничего лишнего. Это просто, попробуйте!

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 Ингредиенты:

  • Куриные крылья – 1 кг
  • Масла растительное – 20 мл
  • Вода – 100 мл
  • Острый перец – 1 ч.ложка
  • Соль – 2 ст.ложки
  • Сахар – 2 ст.ложки
  • Горчица – 1 ч.ложка
  • Острый красный перец – 2 ч.ложки
  • Мука – 2 стакана
  • Крахмал кукурузный – 1 стакан
  • Паприка – 4 ст.ложки
  • Черный перец – 1 ст.ложка.

Крылышки залить водой, растительным маслом, посыпать паприкой, черным перцем, солью сахаром, сухой горчицей, острым перцем. Размять и оставить минимум на 1 час в холодильнике под пленкой или крышкой.

Смешать для панировки два стакана муки, стакан крахмала, черный перец, паприку, острый перец, соль, сахар.

Крылышки обвалять после маринования в этой панировке.  Переложить в дуршлаг и погрузить их в воду, далее снова в муку (это придаст крылышкам хруст).

Пожарить крылья на большом количестве масла, до золотистой корочки.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».

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