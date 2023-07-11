Готовим дома крылышки «как в KFC»: бросаем на 1 секунду в воду — секрет в этом (объедение, не отличить)

Крылышки «как в KFC» обожают все – и взрослые, и дети. А если вы приготовите эту вкуснятину дома, то будете уверены, что в ней нет ничего лишнего. Это просто, попробуйте!
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Ингредиенты:
- Куриные крылья – 1 кг
- Масла растительное – 20 мл
- Вода – 100 мл
- Острый перец – 1 ч.ложка
- Соль – 2 ст.ложки
- Сахар – 2 ст.ложки
- Горчица – 1 ч.ложка
- Острый красный перец – 2 ч.ложки
- Мука – 2 стакана
- Крахмал кукурузный – 1 стакан
- Паприка – 4 ст.ложки
- Черный перец – 1 ст.ложка.
Крылышки залить водой, растительным маслом, посыпать паприкой, черным перцем, солью сахаром, сухой горчицей, острым перцем. Размять и оставить минимум на 1 час в холодильнике под пленкой или крышкой.
Смешать для панировки два стакана муки, стакан крахмала, черный перец, паприку, острый перец, соль, сахар.
Крылышки обвалять после маринования в этой панировке. Переложить в дуршлаг и погрузить их в воду, далее снова в муку (это придаст крылышкам хруст).
Пожарить крылья на большом количестве масла, до золотистой корочки.
Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день».