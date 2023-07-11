Все лето готовим быстрые маринованные кабачки: популярный рецепт за 20 минут — уминаем за обе щеки

Эти кабачки готовятся за 20 минут. Закуска никогда не надоедает и подходит ко многим блюдам, вкусно дополняя ваш стол.

Ингредиенты

500 граммов кабачков

½ пучка укропа

3–4 зубчика чеснока

350 миллилитров воды

½ столовой ложки соли

1 столовая ложка сахара

50–60 миллилитров винного или яблочного уксуса

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Молодые кабачки нарезать круглыми слайсами, нашинковать укроп, чеснок.

Выложить все измельченные ингредиенты в банку или миску.

Соль, сахар бросить в кипяток, размешать. Влить уксус.

Залить маринадом овощи. На все это уйдет каких-то 15-20 минут.

Когда кабачки остынут, убрать в холодильник на 10–12 часов.

Источник: lifehacker.ru