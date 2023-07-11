Все лето готовим быстрые маринованные кабачки: популярный рецепт за 20 минут — уминаем за обе щеки

Эти кабачки готовятся за 20 минут. Закуска никогда не надоедает и подходит ко многим блюдам, вкусно дополняя ваш стол.
Ингредиенты
- 500 граммов кабачков
- ½ пучка укропа
- 3–4 зубчика чеснока
- 350 миллилитров воды
- ½ столовой ложки соли
- 1 столовая ложка сахара
- 50–60 миллилитров винного или яблочного уксуса
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Молодые кабачки нарезать круглыми слайсами, нашинковать укроп, чеснок.
Выложить все измельченные ингредиенты в банку или миску.
Соль, сахар бросить в кипяток, размешать. Влить уксус.
Залить маринадом овощи. На все это уйдет каких-то 15-20 минут.
Когда кабачки остынут, убрать в холодильник на 10–12 часов.
Источник: lifehacker.ru