Все лето готовим быстрые маринованные кабачки: популярный рецепт за 20 минут — уминаем за обе щеки

Маринованные кабачки. Фото: соцсети

От этой закуски невозможно оторваться.

Эти кабачки готовятся за 20 минут. Закуска никогда не надоедает и подходит ко многим блюдам, вкусно дополняя ваш стол.

Ингредиенты

  • 500 граммов кабачков
  • ½ пучка укропа
  • 3–4 зубчика чеснока
  • 350 миллилитров воды
  • ½ столовой ложки соли
  • 1 столовая ложка сахара
  • 50–60 миллилитров винного или яблочного уксуса

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Молодые кабачки нарезать круглыми слайсами, нашинковать укроп, чеснок.

Выложить все измельченные ингредиенты в банку или миску.

Соль, сахар бросить в кипяток, размешать. Влить уксус.

Залить маринадом овощи. На все это уйдет каких-то 15-20 минут.

Когда кабачки остынут, убрать в холодильник на 10–12 часов.

Источник: lifehacker.ru

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