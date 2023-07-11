Малосольные помидоры в пакете за 2 часа: пока ехали на пикник, они приготовились

Эти томаты готовить – одно удовольствие справится даже ребенок. Сделайте с утра и к обеду будет вкуснятина к картошечке. Или бросьте заготовку в пакет и езжайте на пикник, по дороге овощи промаринуются.
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Ингредиенты:
- Небольшие помидоры - 1 кг
- Укроп - 1 небольшой пучок
- Чеснок - 5 зубчиков
- Соль - 1 ст. ложка
- Сахар - ½ ст. ложки
- Молотый чёрный перец - 1 ч. ложка
Томаты моем. На каждом делаем не очень глубокий крестообразный надрез в области крепления плодоножки. Складываем в пакет.
Шинкуем укроп и чеснок. Добавляем к помидоркам вместе с солью, сахаром и перцем.
Завязываем пакет и аккуратно потряхиваем, чтобы его содержимое перемешалось.
Кладем пакет в миску и оставляем при комнатной температуре на 2 часа или дольше.
Источник: lifehacker.ru