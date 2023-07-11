Малосольные помидоры в пакете за 2 часа: пока ехали на пикник, они приготовились

Эти томаты готовить – одно удовольствие справится даже ребенок. Сделайте с утра и к обеду будет вкуснятина к картошечке. Или бросьте заготовку в пакет и езжайте на пикник, по дороге овощи промаринуются.

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Ингредиенты:

Небольшие помидоры - 1 кг

Укроп - 1 небольшой пучок

Чеснок - 5 зубчиков

Соль - 1 ст. ложка

Сахар - ½ ст. ложки

Молотый чёрный перец - 1 ч. ложка

Томаты моем. На каждом делаем не очень глубокий крестообразный надрез в области крепления плодоножки. Складываем в пакет.

Шинкуем укроп и чеснок. Добавляем к помидоркам вместе с солью, сахаром и перцем.

Завязываем пакет и аккуратно потряхиваем, чтобы его содержимое перемешалось.

Кладем пакет в миску и оставляем при комнатной температуре на 2 часа или дольше.

Источник: lifehacker.ru