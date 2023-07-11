Нежные куриные котлеты без вреда для фигуры: становятся сочными, если добавить кабачок — жир не нужен

Очень сочными и нежными получаются куриные котлетки, если добавить в них кабачок и морковку. Запекать мы их будем в духовке, поэтому рецепт оценят те, кто не любит жирные продукты и заботится о фигуре.

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Ингредиенты: 800 г фарша куриного филе, 1 небольшая луковица, 1 морковка, 1 цукини (кабачок), 100 г риса, 1 яйцо, соль, паприка сладкая, сухой чеснок.

Все необходимые ингредиенты измельчить и смешать. Влажными руками сформировать котлетки. Запекать в духовке до готовности на пергаменте.

Источник: Telegram-канал «Фитнес-меню».