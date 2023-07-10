Как сделать хрустящие малосольные огурчики на минералке: рецепт — хит Интернета

Обязательно приготовьте малосольные огурчики на минералке. Других бы не захотите есть, такие они вкусные и ароматные.
Огурцы остаются хрустящими, чем еще больше усиливают аппетит.
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Ингредиенты
- Огурцы - 1 кг
- Чеснок - 7–8 зубчиков
- Лавровый лист - 3–4 штуки
- Укроп - 1 пучок
- Минеральная вода сильногазированная – 1, 5 литра
- Соль - 3 ст. ложки
У огурцов отрезаем кончики. Чеснок мелко шинкуем, лавровый лист ломаем на кусочки.
На дно глубокой миски или кастрюльки кладем немного укропа, потом делаем слой из огурцов. Посыпаем кусочками лаврового листа и чесноком.
Повторяем слои. Сверху должна оказаться зелень. В половине стакана минералки растворяем соль.
Заливаем в емкость с огурцами сначала чистую минералку, а потом — с солью.
Накрываем крышкой и оставляем мариноваться огурчики при комнатной температуре на сутки или дольше, если хотим более насыщенный вкус.
Источник: lifehacker.ru