Как сделать хрустящие малосольные огурчики на минералке: рецепт — хит Интернета

Обязательно приготовьте малосольные огурчики на минералке. Других бы не захотите есть, такие они вкусные и ароматные.

Огурцы остаются хрустящими, чем еще больше усиливают аппетит.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты

Огурцы - 1 кг

Чеснок - 7–8 зубчиков

Лавровый лист - 3–4 штуки

Укроп - 1 пучок

Минеральная вода сильногазированная – 1, 5 литра

Соль - 3 ст. ложки

У огурцов отрезаем кончики. Чеснок мелко шинкуем, лавровый лист ломаем на кусочки.

На дно глубокой миски или кастрюльки кладем немного укропа, потом делаем слой из огурцов. Посыпаем кусочками лаврового листа и чесноком.

Повторяем слои. Сверху должна оказаться зелень. В половине стакана минералки растворяем соль.

Заливаем в емкость с огурцами сначала чистую минералку, а потом — с солью.

Накрываем крышкой и оставляем мариноваться огурчики при комнатной температуре на сутки или дольше, если хотим более насыщенный вкус.

Источник: lifehacker.ru