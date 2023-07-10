Малосольные помидоры за 30 минут: кусочки быстро маринуются в пакете – много чеснока

Многие хозяюшки готовят малосольные огурчики сухим способом в пакете. Между тем точно так же можно мариновать и помидоры.
Порежьте их на кусочки и они моментально пропитаются ароматным рассолом. Вы потратите всего несколько минут для приготовления этой закуски.
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Ингредиенты:
- Небольшие помидоры - 6–7 штук
- Чеснок - 5–6 зубчиков
- Укроп и петрушка - 1 небольшой пучок
- Соль - 1½ ч. ложки
Томаты выбираем плотные, нарезаем половинками или четвертинками. Чеснок пропускаем через пресс. Зелень шинкуем.
Складываем эти ингредиенты в пакет, посыпаем солью и несколько раз встряхиваем.
Оставляем на 30 минут в холодильник. Каждые 10 минут аккуратно встряхиваем.
Источник: lifehacker.ru