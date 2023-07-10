Малосольные помидоры за 30 минут: кусочки быстро маринуются в пакете – много чеснока

Многие хозяюшки готовят малосольные огурчики сухим способом в пакете. Между тем точно так же можно мариновать и помидоры.

Порежьте их на кусочки и они моментально пропитаются ароматным рассолом. Вы потратите всего несколько минут для приготовления этой закуски.

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Ингредиенты:

Небольшие помидоры - 6–7 штук

Чеснок - 5–6 зубчиков

Укроп и петрушка - 1 небольшой пучок

Соль - 1½ ч. ложки

Томаты выбираем плотные, нарезаем половинками или четвертинками. Чеснок пропускаем через пресс. Зелень шинкуем.

Складываем эти ингредиенты в пакет, посыпаем солью и несколько раз встряхиваем.

Оставляем на 30 минут в холодильник. Каждые 10 минут аккуратно встряхиваем.

Источник: lifehacker.ru