Малосольные помидоры в пакете быстрым способом: с чесноком и укропом — просили рецепт

Помидоры быстрой засолки можно готовить в пакете, как и огурцы. А чтобы они быстро пропитались маринадом, мы сделаем на плодах надрезы. Попробовав раз эту закуску, люди не могут от нее оторваться.

На маринование обычно уходит около 6 часов или больше (по желанию), ну а соберете вы все ингредиенты буквально за 5 минут.

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Основные компоненты закуски – это помидоры, чеснок и укроп. Эстрагон добавляется по наличию и желанию.

Ингредиенты: помидоры – 550-600 г, укроп – небольшой пучок, чеснок – 3 шт., соль – 0,5 ст. ложки, сахар – 1 неполная ч. ложка, черный молотый перец – 0,5 ч. ложки, красный острый перец – щепотка, эстрагон (при желании и, если есть).

Нашинкуйте зелень, чеснок, смешайте с солью и приправами. На томатах сделайте крестообразные глубокие разрезы, вложите туда укропную смесь.

Возьмите два плотных пакета, вставьте один в другой. Положите томаты в пакет, бросьте сюда же остатки укропной смеси, чуть поболтайте, чтобы все распределилось равномерно, но сильно не усердствуйте.

Первое время каждые 30 минут первые 4 часа протряхивайте тем же способом пакет с помидорами. Потом отправьте в холодильник. Через 6 часов томаты уже можно есть, но если оставить на ночь, то закуска будет вкуснее.

Источник: YouTube-канал «Секреты домоводства»