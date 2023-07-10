Приготовили битые огурцы по-китайски: теперь делаем только так, мгновенный аппетитный маринад

Эти огурчики пропитываются ароматным соусом мгновенно из-за того, что в начале их отбивают. Они быстро насыщаются вкусом маринада и радуют пикантным восточным вкусом.
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Ингредиенты:
- Огурцы – 300 г
- Чеснок – 3 зубчика
- Перец чили – 1 штука
- Рисовый уксус – 1 ст. ложка
- Соевый соус – 1 ст. ложка
- Соль - ⅓–½ ч. ложки
- Сахар – 1 ч. ложка
- Кунжутное масло – 2 ч. ложки
Огурцы раскладываем по разделочной доске и отбиваем молоточком или скалкой. Нарезаем на кусочки, бросаем в миску с нарезанными чесноком и чили. Для заправки смешиваем уксус с соевым соусом, солью, сахаром и кунжутным маслом. Заправляем салат, готово!
Источник: lifehacker.ru