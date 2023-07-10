Приготовили битые огурцы по-китайски: теперь делаем только так, мгновенный аппетитный маринад

Битые огурцы. Фото: соцсети

Это отличная альтернатива малосольным огурчикам.

Эти огурчики пропитываются ароматным соусом мгновенно из-за того, что в начале их отбивают. Они быстро насыщаются вкусом маринада и радуют пикантным восточным вкусом.

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Ингредиенты:

  • Огурцы – 300 г
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Перец чили – 1 штука
  • Рисовый уксус – 1 ст. ложка
  • Соевый соус – 1 ст. ложка
  • Соль - ⅓–½ ч. ложки
  • Сахар – 1 ч. ложка
  • Кунжутное масло – 2 ч. ложки

Огурцы раскладываем по разделочной доске и отбиваем молоточком или скалкой. Нарезаем на кусочки, бросаем в миску с нарезанными чесноком и чили. Для заправки смешиваем уксус с соевым соусом, солью, сахаром и кунжутным маслом. Заправляем салат, готово!

Источник: lifehacker.ru

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