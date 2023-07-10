Малосольные кабачки «Популярные», которые нравятся всем: 12 часов в маринаде — деликатес готов!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

кабачки — 1 килограмм;

чеснок — 1 головка;

зонтики укропа, листья вишни и смородины, петрушка, листья хрена;

перец душистый горошек — 1 чайная ложка;

соль — 2 столовые ложки;

сахар — 1 столовая ложка;

вода — 1 литр.

Молодые кабачки нарезаем слайсами, можно полукругами, если кабачок большой.

Кусочки укладываем слоями в любую подходящую для маринования емкость, перекладываем каждый слой кабачков зеленью и нашинкованным чесноком.

Готовим рассол из воды, соли и сахара. Смешиваем ингредиенты и кипятим.

Заливаем кабачки горячим рассолом, охлаждаем и убираем в холодильник на 12 часов.

Источник: Telegram-канал «Рецепты на каждый день»