Запеканка «та самая» из детского сада — тает во рту, нежная

Наверняка многие из нас помнят «ту самую» запеканку, которую мы ели в детском саду. Она вкусная, нежная, буквально тает во рту.
Вкуснятину можно приготовить и дома. Просто возьмите 200 г сметаны (20%), 4 ст. л. манки, 600 г творог (9%), 3 яйца, 2 ст. л. сахара, экстракт ванили, 1,5 ч. л. разрыхлителя, соль, 3 ст. л. муки.
Смешайте манку со сметаной и оставьте на 15 минут. Тогда запеканка получится пышная. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, затем добавьте творог и соль.
Перемешайте все ингредиенты и добавьте муку. Далее отправляем в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.
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