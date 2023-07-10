Запеканка «та самая» из детского сада — тает во рту, нежная

Наверняка многие из нас помнят «ту самую» запеканку, которую мы ели в детском саду. Она вкусная, нежная, буквально тает во рту.

Вкуснятину можно приготовить и дома. Просто возьмите 200 г сметаны (20%), 4 ст. л. манки, 600 г творог (9%), 3 яйца, 2 ст. л. сахара, экстракт ванили, 1,5 ч. л. разрыхлителя, соль, 3 ст. л. муки.