Селедка под шубой на новый лад: Ивлев выкинул из рецепта свеклу — вот чем заменил

Шеф-повар Всея Руси Константин Ивлев любит удивлять. На этот раз знаменитый кулинар переиначил рецепт популярной селедки под шубой, выбросив основной ингредиент — свеклу.
Для приготовления вам понадобятся:
- картофель — 9 штук,
- филе сельди — 300 граммов,
- чипсы из свеклы — 100 граммов,
- майонез — 300 граммов,
- лук хрустящий — 50 граммов,
- микрозелень — 10 граммов,
- соль, перец — по вкусу.
Овощи Ивлев запекает в фольге, не отваривает в кастрюле. Повар считает, что так будет вкуснее. А свекольные чипсы разбивает в блендере до состояния пудры.
Отваренную картошку нужно потереть на крупной терке, промазать майонезом и добавить лук.
Селедку залить молоком и пробить в блендере до кремообразного состояния. Затем выложить следующим слоем.
Сверху посыпать свекольной пудрой, а также зеленью. Салат готов!
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