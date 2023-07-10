Селедка под шубой на новый лад: Ивлев выкинул из рецепта свеклу — вот чем заменил

Овощи Ивлев запекает в фольге, не отваривает в кастрюле. Повар считает, что так будет вкуснее. А свекольные чипсы разбивает в блендере до состояния пудры.

Отваренную картошку нужно потереть на крупной терке, промазать майонезом и добавить лук.

Селедку залить молоком и пробить в блендере до кремообразного состояния. Затем выложить следующим слоем.

Сверху посыпать свекольной пудрой, а также зеленью. Салат готов!

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