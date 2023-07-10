Быстрые малосольные огурцы «сухим» способом: бросаем мяту и немного лимона — аромат обалденный

Ароматные ингредиенты делают эти огурчики неподражаемыми. На приготовление уйдет всего несколько минут.
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Ингредиенты:
- Душистый перец горошком - 3 штуки
- Соль - 1½ ст. ложки
- Сахар - ½ ч. ложки
- Лимон - 1 штука
- Укроп - 3–4 веточки
- Тархун - 1 веточка
- Мята - 2 веточки
- Листья дуба - 2 штуки
- Огурцы - 750 г
Перец разминаем в ступке и перемешиваем с солью, сахаром и мелко натертой лимонной цедрой.
Укроп рубим вместе с тархуном, мятой и дубовыми листьями.
Огурцы немного обрезаем с обеих сторон и перемешиваем сначала со специями, а после — с зеленью.
Поливаем выжатым из лимона соком, перемешиваем опять, оставляем в холодильнике на 30 минут.
Источник: lifehacker.ru