Быстрые малосольные огурцы «сухим» способом: бросаем мяту и немного лимона — аромат обалденный

Огурцы малосольные. Фото: соцсети

Эту закуску можно приготовить прямо перед обедом или ужином.

Ароматные ингредиенты делают эти огурчики неподражаемыми. На приготовление уйдет всего несколько минут.

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Ингредиенты:

  • Душистый перец горошком - 3 штуки
  • Соль - 1½ ст. ложки
  • Сахар - ½ ч. ложки
  • Лимон - 1 штука
  • Укроп - 3–4 веточки
  • Тархун - 1 веточка
  • Мята - 2 веточки
  • Листья дуба - 2 штуки
  • Огурцы - 750 г

Перец разминаем в ступке и перемешиваем с солью, сахаром и мелко натертой лимонной цедрой.

Укроп рубим вместе с тархуном, мятой и дубовыми листьями.

Огурцы немного обрезаем с обеих сторон и перемешиваем сначала со специями, а после — с зеленью.

Поливаем выжатым из лимона соком, перемешиваем опять, оставляем в холодильнике на 30 минут.

Источник: lifehacker.ru

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