Быстрые малосольные огурцы «сухим» способом: бросаем мяту и немного лимона — аромат обалденный

Ароматные ингредиенты делают эти огурчики неподражаемыми. На приготовление уйдет всего несколько минут.

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Ингредиенты:

Душистый перец горошком - 3 штуки

Соль - 1½ ст. ложки

Сахар - ½ ч. ложки

Лимон - 1 штука

Укроп - 3–4 веточки

Тархун - 1 веточка

Мята - 2 веточки

Листья дуба - 2 штуки

Огурцы - 750 г

Перец разминаем в ступке и перемешиваем с солью, сахаром и мелко натертой лимонной цедрой.

Укроп рубим вместе с тархуном, мятой и дубовыми листьями.

Огурцы немного обрезаем с обеих сторон и перемешиваем сначала со специями, а после — с зеленью.

Поливаем выжатым из лимона соком, перемешиваем опять, оставляем в холодильнике на 30 минут.

Источник: lifehacker.ru