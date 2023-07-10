Малосольные кабачки за 30 минут: быстрый и очень вкусный метод в пакете

Малосольные ароматные кабачки обязательно станут хитом вашего стола. Делаются они за 30 минут, съедаются еще быстрее!
Их будут трескать за обе щеки даже мясоеды. Вареная картошечка и вкуснейшие кабачки – что может быть лучше?
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Ингредиенты:
- Кабачки - 2 штуки
- Чеснок - 5 зубчиков
- Укроп - 3–4 веточки
- Соль - 1 ч. ложка
Кабачки нарезаем кружками. Чеснок рубим тонкими пластинками. Укроп мелко шинкуем.
Складываем кусочки кабачков, чеснок, укроп и соль в плотный пакет, завязываем и протряхиваем хорошенько. Оставляем минут на 30 мариноваться.
Источник: lifehacker.ru