Малосольные кабачки за 30 минут: быстрый и очень вкусный метод в пакете

Кабачки маринованные в пакете. Фото: соцсети

Даже с обычной картошкой это блюдо вызывает восторг.

Малосольные ароматные кабачки обязательно станут хитом вашего стола. Делаются они за 30 минут, съедаются еще быстрее!

Их будут трескать за обе щеки даже мясоеды. Вареная картошечка и вкуснейшие кабачки – что может быть лучше?

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Ингредиенты:

  • Кабачки - 2 штуки
  • Чеснок - 5 зубчиков
  • Укроп - 3–4 веточки
  • Соль - 1 ч. ложка

Кабачки нарезаем кружками. Чеснок рубим тонкими пластинками. Укроп мелко шинкуем.

Складываем кусочки кабачков, чеснок, укроп и соль в плотный пакет, завязываем и протряхиваем хорошенько. Оставляем минут на 30 мариноваться.

Источник: lifehacker.ru

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