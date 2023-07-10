Малосольные кабачки за 30 минут: быстрый и очень вкусный метод в пакете

Малосольные ароматные кабачки обязательно станут хитом вашего стола. Делаются они за 30 минут, съедаются еще быстрее!

Их будут трескать за обе щеки даже мясоеды. Вареная картошечка и вкуснейшие кабачки – что может быть лучше?