Острые малосольные огурчики: готовим с перцем чили и чесноком — яркий и насыщенный вкус

Попробуйте эти ароматные и яркие по вкусу малосольные огурчики. Если вы любите остренькое, то обязательно придете от них в восторг!
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Ингредиенты:
- Огурцы - 1 кг
- Вода - 1 л
- Соль - 2 ст. ложки
- Сахар - 1 ст. ложка
- Красный острый перец - ½–1 штука
- Чеснок - 5 зубчиков
- Семена укропа - 1 ч. ложка
- Зерновая горчица - 1 ч. ложка
- Черный перец горошком - 10 горошин
- Душистый перец горошком - 5 горошин
- Укроп - 1 пучок
- Лавровый лист
Огурцы моем и складываем в миску, заливаем водой комнатной температуры и оставляем на 2 часа.
В кастрюле кипятим литр воды. Добавляем соль и сахар. Варим, пока они не растворятся. Оставляем на 5 минут.
Красный перец и чеснок нарезаем небольшими кусочками. Смешиваем с семенами укропа, горчицей и горошинами перца.
Половину острой смеси и зелени вместе с лавровым листом кладем на дно кастрюли, сверху — огурцы со срезанными кончиками. Засыпаем оставшимися специями и накрываем укропом.
Заливаем рассол в кастрюлю с огурцами. Сверху накрываем тарелкой и ставим банку с водой.
Когда жидкость остынет, убираем огурцы в холодильник на сутки.
Источник: lifehacker.ru