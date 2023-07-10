Острые малосольные огурчики: готовим с перцем чили и чесноком — яркий и насыщенный вкус

Огурцы моем и складываем в миску, заливаем водой комнатной температуры и оставляем на 2 часа.

В кастрюле кипятим литр воды. Добавляем соль и сахар. Варим, пока они не растворятся. Оставляем на 5 минут.

Красный перец и чеснок нарезаем небольшими кусочками. Смешиваем с семенами укропа, горчицей и горошинами перца.

Половину острой смеси и зелени вместе с лавровым листом кладем на дно кастрюли, сверху — огурцы со срезанными кончиками. Засыпаем оставшимися специями и накрываем укропом.

Заливаем рассол в кастрюлю с огурцами. Сверху накрываем тарелкой и ставим банку с водой.

Когда жидкость остынет, убираем огурцы в холодильник на сутки.

Источник: lifehacker.ru