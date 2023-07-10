Острые малосольные огурчики: готовим с перцем чили и чесноком — яркий и насыщенный вкус

Малосольные огурчики с чили. Фото: соцсети

Уже на утро вы будете лакомиться этой вкуснейшей закуской.

Попробуйте эти ароматные и яркие по вкусу малосольные огурчики. Если вы любите остренькое, то обязательно придете от них в восторг!

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Ингредиенты:

  • Огурцы - 1 кг
  • Вода - 1 л
  • Соль - 2 ст. ложки
  • Сахар - 1 ст. ложка
  • Красный острый перец - ½–1 штука
  • Чеснок - 5 зубчиков
  • Семена укропа - 1 ч. ложка
  • Зерновая горчица - 1 ч. ложка
  • Черный перец горошком - 10 горошин
  • Душистый перец горошком - 5 горошин
  • Укроп - 1 пучок
  • Лавровый лист

Огурцы моем и складываем в миску, заливаем водой комнатной температуры и оставляем на 2 часа.

В кастрюле кипятим литр воды. Добавляем соль и сахар. Варим, пока они не растворятся. Оставляем на 5 минут.

Красный перец и чеснок нарезаем небольшими кусочками. Смешиваем с семенами укропа, горчицей и горошинами перца.

Половину острой смеси и зелени вместе с лавровым листом кладем на дно кастрюли, сверху — огурцы со срезанными кончиками. Засыпаем оставшимися специями и накрываем укропом.

Заливаем рассол в кастрюлю с огурцами. Сверху накрываем тарелкой и ставим банку с водой.

Когда жидкость остынет, убираем огурцы в холодильник на сутки.

Источник: lifehacker.ru

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