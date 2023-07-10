Делаем быстрые малосольные помидоры на минералке: готово на утро, вкус — бесподобный

Быстрые малосольные помидорки очень удачно получаются на минеральной воде. За счет пузырьков овощи маринуются быстро, а вкус чесночка и укропа глубоко проникает внутрь. Попробуйте эти бесподобные томаты, вам понравится!
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Ингредиенты:
- Помидоры - 1500 г
- Чеснок - 7–8 зубчиков
- Укроп - 1 небольшой пучок
- Соль - 3 ст. ложки
- Семена укропа - 1 ст. ложка
- Газированная минеральная вода - 1 л
На каждом томате сделать по несколько проколов вилкой или зубочисткой. Чеснок нарезать крупными кусочками. Укроп порубить.
Сложить томаты с чесноком в миску. Посыпать солью, семенами и зеленью укропа.
Залить минеральной водой, накрыть крышкой и оставить на сутки в холодильнике.
Источник: lifehacker.ru