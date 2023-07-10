Делаем быстрые малосольные помидоры на минералке: готово на утро, вкус — бесподобный

На каждом томате сделать по несколько проколов вилкой или зубочисткой. Чеснок нарезать крупными кусочками. Укроп порубить.

Сложить томаты с чесноком в миску. Посыпать солью, семенами и зеленью укропа.

Залить минеральной водой, накрыть крышкой и оставить на сутки в холодильнике.

Источник: lifehacker.ru