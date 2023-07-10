Делаем быстрые малосольные помидоры на минералке: готово на утро, вкус — бесподобный

Малосольные помидоры. Фото: соцсети

Вам понравится простота приготовления этой закуски.

Быстрые малосольные помидорки очень удачно получаются на минеральной воде. За счет пузырьков овощи маринуются быстро, а вкус чесночка и укропа глубоко проникает внутрь. Попробуйте эти бесподобные томаты, вам понравится!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ингредиенты:

  • Помидоры - 1500 г
  • Чеснок - 7–8 зубчиков
  • Укроп - 1 небольшой пучок
  • Соль - 3 ст. ложки
  • Семена укропа - 1 ст. ложка
  • Газированная минеральная вода - 1 л

На каждом томате сделать по несколько проколов вилкой или зубочисткой. Чеснок нарезать крупными кусочками. Укроп порубить.

Сложить томаты с чесноком в миску. Посыпать солью, семенами и зеленью укропа.

Залить минеральной водой, накрыть крышкой и оставить на сутки в холодильнике.

Источник: lifehacker.ru

Читайте также