Лодочки с мясом и другие рецепты недели

Соте
НАДО (на 4 порции): 2 баклажана · 2 луковицы · 4 средних помидора · 3 сладких перца · 1 чили · 3 зубчика чеснока · соль, перец · пучок петрушки или кинзы · 1 ст. ложка сахара · 4 ст. ложки растительного масла · специи (по 2 ч. ложки сушеного базилика, сушеной паприки, кориандра).
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ГОТОВИМ:
1. Баклажаны режем полукружочками, солим, заливаем водой и оставляем на полчаса, чтобы ушла горечь (негорькие сорта можно не замачивать).
2. Лук режем полукольцами, сладкий перец - крупными квадратиками.
3. На масле обжариваем лук до матовости. Добавляем специи, сахар, перемешиваем.
4. Добавляем сладкий перец и тушим 10 минут под крышкой на тихом огне.
5. Сливаем с баклажанов воду, отжимаем от излишков влаги. Добавляем их в сотейник, перемешиваем, тушим 15 минут под крышкой на тихом огне.
6. Добавляем нарезанные помидоры и тушим еще 10 минут.
7. Перчим, добавляем измельченный чеснок и нарезанный чили. Перемешиваем и подаем, посыпав зеленью.
Лодочки с мясом
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 2 баклажана · 1 луковица · 2 помидора · 20 мл растительного масла · 300 г мясного фарша · 1 ч. ложка соли · 1 ч. ложка молотого перца · 2 зубчика чеснока · 100 г полутвердого сыра.
ГОТОВИМ:
1. Промытые баклажаны разрезаем вдоль на половинки и вынимаем при помощи ножа и ложки часть мякоти (не выбрасываем!). Лодочки присыпаем солью и убираем в сторону.
2. Мякоть баклажана режем мелкими кубиками. Мелко шинкуем луковицу.
3. Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем шкурку и нарезаем мелкими кубиками.
4. Жарим на масле лук до матовости, добавляем измельченный чеснок, фарш. Перемешиваем и жарим до побеления фарша.
5. Добавляем помидоры и мякоть баклажана. Солим, перчим, перемешиваем. Тушим до испарения жидкости.
6. Лодочки промываем от излишков соли, сушим, помещаем в смазанную маслом форму и начиняем смесью из сотейника.
7. Посыпаем тертым сыром и запекаем 35 минут при температуре 180 °С до мягкости баклажанов.
Готовила Антонина ВЕТКИНА. Фото: Shutterstock.
Мусака по-гречески
Фото: Shutterstock
НАДО (на 4 порции): 2 больших баклажана · 2 средних кабачка · 2 картофелины · 250 г говяжьего фарша · 1 луковица · 1 зубчик чеснока · 1 ст. ложка сушеных прованских трав · 1 ч. ложка паприки · 2 ст. ложки панировочных сухарей · растительное масло для жарки · соль. Соус: 800 мл молока · 100 г сливочного масла · 120 г муки · щепотка тертого мускатного ореха.
ГОТОВИМ:
1. Баклажаны тонко нарезаем вдоль, присаливаем и выкладываем на бумажные полотенца.
2. Кабачки и картошку нарезаем кубиками. В сковороде разогреваем и обжариваем до золотистости (по отдельности). Затем так же румяним баклажаны.
3. Обжариваем фарш с луком и чесноком до готовности фарша, добавляем специи.
4. Соус: доводим молоко до кипения. В другой кастрюльке растапливаем сливочное масло. Добавляем муку, постоянно перемешивая.
5. Постепенно вливаем молоко, добавляем мускатный орех. Если получилось с комочками, пробиваем смесь погружным блендером. Увариваем соус до легкого загустения на тихом огне, продолжая помешивать.
6. Форму смазываем маслом. Выкладываем сначала картофель, затем баклажаны, затем кабачки.
7. Кладем фарш, разравниваем. Заливаем соусом, посыпаем сухарями.
8. Выпекаем 1 час при 180 °С.