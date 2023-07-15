Лодочки с мясом и другие рецепты недели

НАДО (на 4 порции): 2 больших баклажана · 2 средних кабачка · 2 картофелины · 250 г говяжьего фарша · 1 луковица · 1 зубчик чеснока · 1 ст. ложка сушеных прованских трав · 1 ч. ложка паприки · 2 ст. ложки панировочных сухарей · растительное масло для жарки · соль. Соус: 800 мл молока · 100 г сливочного масла · 120 г муки · щепотка тертого мускатного ореха.

ГОТОВИМ:

1. Баклажаны тонко нарезаем вдоль, присаливаем и выкладываем на бумажные полотенца.

2. Кабачки и картошку нарезаем кубиками. В сковороде разогреваем и обжариваем до золотистости (по отдельности). Затем так же румяним баклажаны.

3. Обжариваем фарш с луком и чесноком до готовности фарша, добавляем специи.

4. Соус: доводим молоко до кипения. В другой кастрюльке растапливаем сливочное масло. Добавляем муку, постоянно перемешивая.

5. Постепенно вливаем молоко, добавляем мускатный орех. Если получилось с комочками, пробиваем смесь погружным блендером. Увариваем соус до легкого загустения на тихом огне, продолжая помешивать.

6. Форму смазываем маслом. Выкладываем сначала картофель, затем баклажаны, затем кабачки.

7. Кладем фарш, разравниваем. Заливаем соусом, посыпаем сухарями.

8. Выпекаем 1 час при 180 °С.