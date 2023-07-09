Малосольные помидоры в пакете: вкуснятина готова уже к вечеру — проще не бывает

Очень простые и аппетитные малосольные помидоры можно приготовить за 15 минут в пакете. Вечером доставайте их из холодильника и подавайте к столу, они уж промаринуются ароматным составом.

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Ингредиенты

Укроп - 1 пучок

Чеснок - 3–4 зубчика

Соль - ½ ст. ложки

Сахар - ¾ ч. ложки

Смесь молотых перцев - ½ ч. ложки

Небольшие помидоры - 500–600 г

Нашинковать укроп. Пропустить чеснок через пресс. Перец чили измельчить. Смешать все с солью, сахаром и молотым перцем.

На томатах сделать крестообразные надрезы, доходящие до середины, и плотно нафаршировать укропной смесью.

Сложить томаты в полиэтиленовый пищевой мешочек вместе с оставшимся укропом. Аккуратно потрясти, чтобы начинка не выпала.