Станет любимым рецептом печений: 1 пачка творога, 2 яблока, 1,5 стакана муки — нежнейшая выпечка

Это печенье, наверняка, станет вашим любимым. Готовить его нереально просто, а вкус у него чарующий. Снаружи оно хрустящее, а внутри нежнейшее, сочное.

Ингредиенты: 200 г творога, 1 яйцо, 150 г сахара, 250 г муки, щепотка соли, 2 яблока, 2 ч.л. разрыхлителя, 100 мл растительного масла, 1 ч.л. корицы.

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Взбиваем блендером творог с яйцом, 100 граммами сахара, солью и растительным маслом. Добавляем разрыхлитель и половину муки.