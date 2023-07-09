Станет любимым рецептом печений: 1 пачка творога, 2 яблока, 1,5 стакана муки — нежнейшая выпечка

Это печенье, наверняка, станет вашим любимым. Готовить его нереально просто, а вкус у него чарующий. Снаружи оно хрустящее, а внутри нежнейшее, сочное.
Ингредиенты: 200 г творога, 1 яйцо, 150 г сахара, 250 г муки, щепотка соли, 2 яблока, 2 ч.л. разрыхлителя, 100 мл растительного масла, 1 ч.л. корицы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Взбиваем блендером творог с яйцом, 100 граммами сахара, солью и растительным маслом. Добавляем разрыхлитель и половину муки.
Мелко нарезаем яблоки, также вводим в состав, перемешиваем и всыпаем оставшуюся муку. Формируем небольшие шарики, обваливаем в оставшемся сахаре с корицей и выкладываем на противень. Запекаем в духовке 25-30 минут при 180 градусах.
Источник: lafoy.ru.